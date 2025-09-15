Прокурор Добрянки хочет привлечь экс-дилера за неправомерные действия при банкротстве

Прокурор Добрянки обратился в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о привлечении к административной ответственности по ч. 7 ст. 14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве) к бывшему пермскому дилеру Сергею Шаклеину. Об этом говорится на сайте электронного правосудия.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Сергей Шаклеин.

По решению суда заявление было принято к производству. К участию в деле привлечены управляющий Илья Зуйкин в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, и прокурор Пермского края.

Напомним, Сергей Шаклеин был признан банкротом в 2018 году, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Заявление о признании его несостоятельным подал один из пермских банков. В 2014–2015 годах банк выдал несколько кредитов на общую сумму 107 млн руб., заемщиком выступала одна из структур автохолдинга «УАИ» — ООО «Урал Моторс-Премиум». Господин Шаклеин являлся поручителем по этим кредитам.