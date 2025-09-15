Спецподразделения из 10 стран приняли участие в турнире по стрельбе в Петербурге

В поселке Песочный под Петербургом завершились IX Международные соревнования по практической стрельбе «Вечно живые». Турнир проводился с 8 по 15 сентября в спортивно-стрелковом клубе «Невский», сообщили в администрации города.

В этом году соревнования посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В них приняли участие 60 команд из более чем десяти стран. Они соревновались в условиях, максимально приближенных к реальным боевым.

Участники отрабатывали навыки ведения огня в условиях стресса и после высоких физических нагрузок, тактическое маневрирование и штурмовой альпинизм, а также работу в условиях ограниченной видимости и в замкнутых пространствах, применение БПЛА и других технических средств.

Общую победу в соревнованиях «Вечно живые – 2025» одержала команда отряда специального назначения «Тайфун» ГУ ФСИН по Санкт Петербургу и Ленобласти. Второе место заняла команда спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» Республики Беларусь. Бронза досталась команде «Куба-3» Министерства обороны РФ.

Андрей Цедрик