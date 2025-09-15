«Больница Питт» получила премию «Эмми» как лучший драматический сериал

В Лос-Анджелесе прошла 77-я церемония телевизионной премии «Эмми». Награду в номинации «Лучший драматический сериал» получила «Больница Питт». Исполнитель одной из главных ролей Ноа Уайли удостоился «Эмми» как лучший драматический актер. Это его пятая номинация и первая победа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ноа Уайли

Фото: Daniel Cole / Reuters Ноа Уайли

Фото: Daniel Cole / Reuters

В числе других победителей премии:

лучшая драматическая актриса — Бритт Лауэр («Разделение»);

лучшая драматическая актриса второго плана — Кэтрин Ланаса («Больница Питт»);

лучший драматический актер второго плана — Трэмелл Тиллман («Разделение»);

лучший комедийный сериал — «Киностудия»;

лучшая комедийная актриса — Джин Смарт («Хитрости»);

лучший комедийный актер — Сет Роген («Киностудия»);

лучшая комедийная актриса второго плана — Ханна Айнбиндер («Хитрости»);

лучший комедийный актер второго плана — Джефф Хиллер («Кто-то где-то»);

лучший мини-сериал — «Переходный возраст»;

лучшее ток-шоу — «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» (The Late Show with Stephen Colbert).

«Больница Питт» (The Pitt) рассказывает о работе врачей отделения неотложной помощи в американском Питтсбурге. Действие всего первого сезона, в котором 15 серий, разворачивается в течение одной 15-тичасовой рабочей смены. Сериал получил положительные отзывы благодаря стремлению его создателей реалистично показать будние дни врачей. Ноа Уайли также выступил одним из его продюсеров.

Подробнее о сериале — в материале журнала Weekend «Пациент скорее жив».