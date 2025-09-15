Подведены предварительные итоги выборов в новосибирское заксобрание

«Единая Россия» значительно улучшила свой результат на выборах в законодательное собрание Новосибирской области по сравнению с предыдущей кампанией в 2020 году. По предварительным данным, она получила при голосовании по партийным спискам 51,94%.

Итоги голосования подвела председатель облизбиркома Ольга Благо. По ее данным, после обработки 99% бюллетеней на втором месте оказалась КПРФ с результатом 11,33%, на третьем ЛДПР с 9,35%. Избирательный порог преодолели также «Новые люди» (7,86%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,76%) и Партия пенсионеров (6,57%). Не смогли этого сделать «Родина» (1,14%) и «Зеленые» (0,89%).

По итогам голосования в одномандатных избирательных округах единороссы получили 29 из 38 мандатов. У коммунистов шесть мест, по одному у «Новых людей», справороссов и «Родины».

«Участие в голосовании приняли 32,98% избирателей Новосибирской области. Это значительно выше, чем была явка в 2020 году. Тогда она была 28,25%. И выше, чем в 2015 году примерно на 2%»,— отметила госпожа Благо.

38 мандатов депутатов заксобрания распределяются по итогам голосования по партспискам, еще 38 — по результатам выборов в одномандатных округах.

Валерий Лавский