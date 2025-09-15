Суд в Хабаровске осудил иностранца за финансирование терроризма на 8,5 лет

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор иностранному гражданину, сообщает прокуратура Хабаровского края 15 сентября. Он признан виновным в финансировании терроризма (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ). Наказание составило восемь лет и шесть месяцев лишения свободы.

Суд установил, что в феврале 2024 года обвиняемый, желая оказать помощь запрещенной на территории РФ террористической организации, перечислил средства на ее расчетный счет. Сумма, как и название организации, не называется.

Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Эрнест Филипповский, Хабаровск