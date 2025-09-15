Опубликованы предварительные итоги выборов в гордуму Ульяновска

Избирательная комиссия Ульяновской области опубликовала предварительные итоги выборов в городскую думу седьмого созыва. Явка составила всего 18,75%, что ниже показателя 2020 года (21,15%). В выборах участвовали 222 кандидата, включая представителей партий и самовыдвиженцев.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Партия «Единая Россия» получила 30 мандатов, КПРФ — пять, ЛДПР — три, «Справедливая Россия» и «Новые люди» — по одному. Состав городской думы обновлен более чем на 40%. За время выборов поступило одно обращение, всего их с начала кампании было 11. Нарушений со стороны кандидатов не зафиксировано.

На выборах в Ульяновске работали 1275 наблюдателей.

Андрей Сазонов