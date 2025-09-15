Явка на выборах депутатов Оренбургского городского совета составила 30,87%

Подведены предварительные итоги выборов в Оренбургский городской совет. Явка составила 30,87% (125 762 избирателя). Об этом сообщает областная избирательная комиссия.

Все политические партии, представившие свои списки кандидатов, преодолели барьер в 5%. Они будут участвовать в распределении мандатов.

Партия «Единая Россия» лидирует с 55,66% голосов (69 612 голосов), что обеспечило ей 12 мандатов. КПРФ набрала 9,96% (12 454 голоса) и получит два мандата.

Партия «Новые люди» с 8,97% (11 214 голосов) и ЛДПР с 8,73% (10 917 голосов) также получили по два мандата. «Справедливая Россия — За правду» и «Коммунисты России» с 7,69% и 6,08% соответственно получат по одному мандату.

Во всех 20 одномандатных округах победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия». В понедельник, 15 сентября, Избирательная комиссия Оренбургской области рассмотрит результаты выборов и распределит мандаты между территориальными группами списков кандидатов.

Георгий Портнов