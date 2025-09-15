В Тольятти 35 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме
Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Тольятти вечером в воскресенье, 14 сентября. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На место выехали пожарные и установили, что возгорание произошло на шестом этаже в коридоре одной из квартир. Площадь пожара составила 15 кв. м.
С огнем боролись 26 сотрудников МЧС и восемь единиц техники. Из здания эвакуировали 35 человек, включая 11 детей. Установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.