«Единая Россия» получит 80% мандатов депутатов новосибирского горсовета

В новом созыве горсовета Новосибирска 40 из 50 мест получат единороссы. Предварительные итоги выборов 15 сентября в ходе оперативного совещания у губернатора Андрея Травникова подвела председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным госпожи Благо, еще шесть мест в горсовете — у КПРФ. Три мандата получат представители «Новых людей», один из победителей голосования был выдвинут «Родиной». Итоговая явка составила 23,74%.

В созыве, который завершил свою работу, во фракцию «Единой России» входили 32 депутата. КПРФ представляли восемь человек, «Новых людей» — трое. Два депутата не входили ни в одну из фракций, еще несколько мандатов оставались вакантными.

Валерий Лавский

