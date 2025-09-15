Подавляющее большинство мест в томской гордуме получили единороссы

Выборы 12-14 сентября 2025 года радикально изменили состав томской городской думы. В восьмом созыве муниципального парламента фракция «Единой России» (ЕР), благодаря своему численному преимуществу, сможет принимать решения без согласования с другими политическими силами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По предварительным данным, кандидаты ЕР выиграли в 26 из 27 одномандатных округах. При голосовании по партийным спискам единороссы также обошли конкурентов. Согласно ГАС «Выборы» на утро 15 сентября, ЕР набрала 42,58%. Это примерно на 18% больше, чем на предыдущим выборах в 2020 году. По партспискам избираются 10 депутатов гордумы.

Избирательный порог в 5% преодолевают также «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (14,67%), КПРФ (12,76%), «Новые люди» (12,66%) и ЛДПР (10,7%). Партсписок «Яблоко» набрал 4,86%. Таким образом, кандидаты партии не проходят в гордуму.

«Администрация Томска настроена на конструктивную работу, в ближайшее время я намерен провести со всеми депутатами встречи, определить векторы дальнейшего развития»,— заявил, подводя итоги голосования мэр Томска Дмитрий Махиня, возглавляющий городскую организацию ЕР.

Валерий Лавский