Китай с начала года нарастил объем добычи газа на 6,1%

Добывающие компании Китая в январе—августе увеличили добычу газа на 6,1% к аналогичному периоду прошлого года, до 173,7 млрд куб. м, говорится в сообщении Госстатуправления КНР. Нефти добыто 144,86 млн т с ростом в 1,4%.

Объем нефтепереработки в отчетный период вырос на 3,2%, до 488,07 млн т.

В прошлом году Китай импортировал 246,4 млрд куб. м газа (с ростом в 6,2% к предыдущему году) и 212,82 млн т нефти (рост 1,8%). В России было закуплено 31 млрд куб. м газа по трубопроводу «Силы Сибири» (рост 36,5%) и порядка 8,3 млн т сжиженного природного газа (рост 3,3%). Импорт нефти из РФ составил 108,47 млн т (рост 1,3%).

Эрнест Филипповский