Евгений Солнцев побеждает на выборах главы Оренбургской области
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев побеждает на выборах главы региона с 83,85% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки всех протоколов
Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ
По данным облизбиркома, явка составила 49,37% — 743 978 избирателей. Недействительных бюллетеней — 1,5%.
Второе место занял Денис Батурин от КПРФ с 5,93% (43 992 голоса). Рамиль Гафаров от партии «Коммунисты России» получил 3,29% (24 373 голоса), Оксана Набатчикова от «Справедливой России — За правду» — 2,99% (22 160 голосов), а Карина Салихова от партии «Новые люди» — 2,41% (17 862 голоса).
Протокол о результатах выборов и соответствующее решение будут рассмотрены сегодня, 15 сентября, на заседании избирательной комиссии Оренбургской области.