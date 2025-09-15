Евгений Солнцев побеждает на выборах главы Оренбургской области

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев побеждает на выборах главы региона с 83,85% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки всех протоколов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ

По данным облизбиркома, явка составила 49,37% — 743 978 избирателей. Недействительных бюллетеней — 1,5%.

Второе место занял Денис Батурин от КПРФ с 5,93% (43 992 голоса). Рамиль Гафаров от партии «Коммунисты России» получил 3,29% (24 373 голоса), Оксана Набатчикова от «Справедливой России — За правду» — 2,99% (22 160 голосов), а Карина Салихова от партии «Новые люди» — 2,41% (17 862 голоса).

Протокол о результатах выборов и соответствующее решение будут рассмотрены сегодня, 15 сентября, на заседании избирательной комиссии Оренбургской области.

Андрей Сазонов