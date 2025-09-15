Три человека пострадали и один погиб при взрыве газа в многоэтажке Ангарска

Хлопок газа произошел в 12-ом микрорайоне многоквартирного дома Ангарска (Иркутская область), сообщает ГУ МЧС.

По данным СУ СКР региона, тело одного из жильцов было найдено под завалами. Также пострадали три человека, среди них 12-летняя девочка и ее отец, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Самостоятельно на улицу вышли 79 человек, в том числе 12 детей.

Ведомством возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Прокуратура региона поставила на контроль ход расследования дела. На территории Ангарска введен режим ЧС, сообщил мэр Ангарского округа Сергей Петров.

В результате хлопка произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажами. Выбиты все двери и остекление, повреждены 10 квартир и внешняя стена.

Как уточнил глава региона, после осмотра здания будет приниматься решение об обрушении поврежденных конструкций либо их укреплении. В жилом доме на время проведения аварийно-спасательных работ отключено водоснабжение и газоснабжение. Горадминистрация организовала подвоз воды.

Александра Стрелкова