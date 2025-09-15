Каллас назвала «безрассудной эскалацией» прилет дрона в Румынию

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала появление беспилотника над Румынией «безрассудной эскалацией». По ее мнению, дрон был российским. «Продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности»,— сказала госпожа Каллас.

13 сентября Минобороны Румынии сообщило об обнаружении военными беспилотника в 20 км от села Килия-Веке. После того как для его сопровождения были подняты два истребителя, дрон улетел в сторону Украины. Военное ведомство подчеркнуло, что он не создавал угрозы для населения.

10 сентября в Польше также были сбиты дроны. Варшава утверждала, что они российские, но в посольстве России в Польше заявили, что беспилотники прилетели с Украины. Российское Минобороны неоднократно заявляло, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам на территории Украины.