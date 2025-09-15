Медведев: если власть начинает сыпаться — быть беде

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что страна не может существовать без власти, и ее ослабление может привести к беде. Об этом он сказал на совещании с региональными отделениями партии по итогам выборов губернаторов.

«Власть начинается с муниципального уровня, с регионального — глав субъектов Федерации. Если власть начинает сыпаться — быть беде»,— сказал он.

Господин Медведев добавил, что нынешние выборы проходили «фактически в боевых условиях», включая приграничные территории. Он напомнил, что Россия уже переживала подобное в 1990-е годы, когда авторитет власти был «крайне низким».

Дмитрий Медведев считает, что результаты выборов — это «результат той большой работы», которую ведет партия, а также «результат доверия» президенту Владимиру Путину и курсу «Единой России».