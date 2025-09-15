«Сибирь» вышла на третье место после первого круга в группе «Золото» Второй лиги

В зоне «Золото» Второй лиги сыграны все матчи первого круга. По его итогам футболисты новосибирской «Сибири» вошли в тройку лидеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В подмосковном Подольске «Сибирь» 14 сентября встречалась с другим претендентом на выход в Первую лигу — московским «Велесом». На 54-й минуте игрок «Сибири» Артем Иванов ударом из-за пределов штрафной площади открыл счет — голкипер «Велеса» не дотянулся до мяча, летевшего в правый нижний угол. Спустя восемь минут партнеры вывели Артема Иванова на пустые ворота соперников, что позволило новосибирцам удвоить преимущество. Под конец матча хозяева смогли отыграть один мяч, установив окончательный счет — 2:1 в пользу сибиряков.

«В игре лидеров структурно может не всегда получаться, но по факту задача была победить и мы ее выполнили»,— сказал после матча автор дубля.

«Сибирь» набрала 17 очков и оказалась на третьем месте. На первом идет пятигорский «Машук-КМВ», который в прошедшем туре сыграл вничью с «Тюменью» 3:3. У него 19 очков. У занимающего вторую строчку «Велеса» — 18.

Валерий Лавский