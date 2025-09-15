После обработки 100% протоколов действующий губернатор Прикамья сохранил пост

Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после обработки 100% протоколов одержал победу на прошедших вчера выборах главы региона. За него голос отдали 70,94% или свыше 658 тыс. избирателей, сообщает крайизбирком. Дмитрия Махонина выдвинула на выборы «Единая Россия».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На втором месте выдвиженец КПРФ Ксения Айтакова (10,30% или 99, 4 тыс. избирателей). Олег Постников от ЛДПР заручился поддержкой 7,89% избирателей (76, 1 тыс.). Представитель «Новых людей» Денис Шитов занял четвертое место (5,87%, 56 тыс. голосов). Людмила Караваева (Партия пенсионеров) на последнем месте с 3,26%, 31, 1 тыс. голосов.