Постпредство КНДР при Секретариате ООН заявило об очередной провокации США

Говоря о денуклеаризации Корейского полуострова, США называют обладание КНДР ядерным оружием незаконным, что является очередной политической провокацией с стороны заокеанского государства, говорится в заявлении постпредства Северной Кореи при Секретариате ООН и международных организациях в Вене. Текст сообщения передает 15 сентября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Вызвавшие такую реакцию заявления США последовали на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

«На сей раз США на арене международной встречи повторяли утверждения об анахронической «денуклеаризации», тем самым дали понять, что наш отказ от конституции и от строя является конечной точкой своей политики в отношении КНДР, и что у них нет воли к сосуществованию с нами»,— говорится в заявлении.

В тексте отмечается, что США наращиванием ядерных сил и активным распространением ядерного оружия ставят под угрозу безопасность планеты. Северная Корея призывает Соединенные Штаты выполнять обязательства по ядерному разоружению и немедленно прекратить акции по «предоставлению сил расширенного сдерживания», совместному использованию ядерного оружия с неядерными странами и передачу технологии строительства атомных подлодок.

В заявлении подчеркивается утрата МАГАТЭ самостоятельности и изначального функционала. МАГАТЭ не имеет официальных отношений с КНДР уже 30 с лишним лет, а потому не имеет права вмешиваться во внутренние дела ядерного государства, существующего вне Договора о нераспространении ядерного оружия.

Эрнест Филипповский