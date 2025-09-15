Жители провинции Шаньдун КНР сообщают о взрыве НЛО

В небе китайской провинции Шаньдун 12 сентября произошел взрыв неизвестного объекта, некоторые местные жители уверены, что имело место уничтожение НЛО. Об этом сообщает Yangcheng Evening News. Неизвестное явление наблюдали жители городов Вэйфан и Жичжао, а также в восточной части провинции.

Очевидцы сообщают о яркой светящейся точке в небе, напоминающей факел, которая двигалась с высокой скоростью. Также рассказывают о вспышке.

Официальных заявлений и комментариев представителей властей в связи этим до сих пор не последовало. Истинная причина остается неизвестной, говорится в сообщении.

Эрнест Филипповский