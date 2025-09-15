Новый космический грузовик Cygnus XL запущен к МКС

С космодрома на мысе Канаверал во Флориде успешно стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX, которая вывела на орбиту новый грузовой корабль Cygnus XL. Он доставит запасы для производства полупроводников и оборудование для криогенных топливных баков на Международную космическую станцию (МКС).

Запуск состоялся в воскресенье в 18:11 (01:11 мск 15 сентября). Стыковка корабля с МКС произойдет в среду.

Этот полет стал первым для новой модели Cygnus, которая может перевозить около 5 тонн грузов. Прошла модель вмещала около 3,8 тонны.