Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт Рамон в Израиле

Вооруженные силы йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по целям в Израиле, из которых три были направлены к аэропорту Рамон и четвертый — к военному объекту в пустыне Негев. Об этом заявил представитель хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного мятежникам телеканала Al Masirah.

Представитель «Ансар Аллах» утверждает, что «операция успешно достигла своих целей».

После обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году хуситы заявили, что будут обстреливать территорию Израиля и препятствовать проходу судов, связанных с ним, через Красное море. Удары прекратились после введения режима прекращения огня в январе 2025 года. После срыва перемирия в марте хуситы возобновили атаки.