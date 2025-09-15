Минэнерго Крыма: дефицит бензина связан с логистикой и ограничениями поставок

Дефицит бензина на АЗС в Крыму связан со сложной логистикой и временными ограничениями поставок, сообщили в Минэнерго республики. Сейчас власти принимают меры для оптимизации ситуации.

В августе и сентябре на полуострове наблюдались перебои с бензином. В министерстве пояснили, что это связано с трудностями доставки нефтепродуктов через Керченский пролив. Кроме того, выросла стоимость топлива: цена за литр бензина АИ-95 колеблется в пределах от 72,69 до 73,99 руб. Дефицита дизельного топлива нет.

По заявлению министерства, ситуация находится на постоянном контроле у крымских компаний-трейдеров. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что проблема с топливом может решиться после прихода на полуостров крупных нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний.