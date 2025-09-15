Алиев назвал события последних пяти лет историей победы Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Нагорный Карабах заявил, что события последних пяти лет стали историей победы его страны. Об этом сообщает агентство APA.

«История последних пяти лет — это история Победы, наша славная история. Отныне азербайджанский народ будет жить в условиях мира»,— сказал он.

Господин Алиев также выразил удовлетворение тем, что азербайджанцы возвращаются в Нагорный Карабах. Он отметил, что для них созданы все условия: отремонтированы дома, подведены вода, газ и электричество, а также работают школы, медпункты и дороги.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о проведении военной операции в Нагорном Карабахе. 28 сентября 2023 года глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. После этого территорию покинули более 100 тыс. Армян.