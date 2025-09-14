«Хамас» ждет, что арабские страны создадут альянс для давления на Израиль

Палестинское движение «Хамас» выразило надежду, что на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Дохе будет принято решение о создании международной коалиции для давления на Израиль.

В открытом письме группировка призвала лидеров арабских стран ввести санкции против Израиля и принять меры для прекращения огня в секторе Газа. «Хамас» считает, что недавняя атака на Доху доказывает, что Израиль хочет помешать посредническим усилиям Катара.

Внеочередной саммит, который состоится 15 сентября, был созван после того, как 9 сентября Израиль нанес удар по резиденции членов руководства «Хамас» в Катаре. В результате атаки погибли пять членов группировки. Глава правительства Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани назвал нападение актом государственного терроризма. Он заявил, что атака уничтожила надежду на освобождение заложников и что Катар пересматривает свою роль в посредничестве.