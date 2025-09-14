Явка избирателей на выборах главы Татарстана составила 75,6%

В Татарстане явка избирателей на выборах главы республики составила 75,6%. Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что это очень высокие показатели. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Рустам Минниханов отметил, что в этом году в выборный процесс были внедрены новации, включая возможность голосования для участников СВО и татарстанцев, находящихся в Москве. Он добавил, что все районы республики серьезно подошли к организации выборов, что способствовало высокой явке, и выразил благодарность избирателям за проявленную гражданскую позицию.

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин также отметил высокие показатели явки, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«У нас очень хорошие показатели <...> Главное, все прошло без эксцессов на всех избирательных участках, в течение дня мы получали информацию от Центризбиркома о том, что все прошло спокойно», — сказал Фарид Мухаметшин.

Выборы главы Татарстана, в отличие от большинства регионов, прошли в течение одного дня. В выборах помимо действующего главы республики Рустама Минниханова (от «Единой России») участвуют еще три кандидата: Хафиз Миргалимов (КПРФ), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Руслан Юсупов (ЛДПР).

Влас Северин