Юрий Слюсарь лидирует на выборах губернатора Ростовской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, выдвинутый «Единой Россией», набирает 96,77% голосов на выборах главы региона после обработки 0,43% протоколов, следует из данных ЦИК.

Кандидат от КПРФ Евгений Бессонов набирает 0,91% голосов, Юрий Климченко от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — 0,63%. Сергей Косинов от «Справедливой России» набрал 0,75%, Денис Фраш от ЛДПР — 0,82%.

Юрий Слюсарь был назначен врио губернатора Ростовской области указом президента Владимира Путина 4 ноября 2024 года, сменив Василия Голубева, который возглавлял регион с 2010 года. До назначения на этот пост господин Слюсарь был генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации.