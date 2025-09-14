Мария Костюк побеждает на выборах главы ЕАО

Мария Костюк, временно исполняющая обязанности главы Еврейской автономной области и кандидат от партии «Единая Россия», лидирует на выборах с 82,84% голосов после обработки 98,20% протоколов, следует из данных ЦИК.

Ее ближайший соперник, депутат законодательного собрания ЕАО от ЛДПР Василий Гладких, набирает 7,40% голосов. Кандидат от партии «Коммунисты России» Александр Крупский — 3,04%, представитель КПРФ Александр Щербина — 4,96%.

Мария Костюк была назначена временно исполняющей обязанности губернатора ЕАО указом президента Владимира Путина 5 ноября 2024 года. Ранее она занимала пост заместителя председателя правительства региона и руководителя аппарата губернатора.

С 2023 по 2024 год Мария Костюк работала в фонде «Защитники Отечества» начальником управления по работе с регионами и руководила программой «Время героев». На момент назначения Мария Костюк была единственной женщиной среди российских губернаторов.