Голос первых лиц
Руководители регионов Черноземья пришли на избирательные участки
С 12 по 14 сентября прошли выборы, которые затронули все регионы Черноземья. Самые крупные кампании — досрочные выборы губернаторов Курской и Тамбовской областей, объявленные после возбуждения ряда уголовных дел. В Воронежской и Белгородской областях выбирали депутатов облдумы, в Воронеже, Липецке, Орле и Тамбове — депутатов гордум и горсоветов. О том, как голосовали первые лица регионов,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
