Голос первых лиц

С 12 по 14 сентября прошли выборы, которые затронули все регионы Черноземья. Самые крупные кампании — досрочные выборы губернаторов Курской и Тамбовской областей, объявленные после возбуждения ряда уголовных дел. В Воронежской и Белгородской областях выбирали депутатов облдумы, в Воронеже, Липецке, Орле и Тамбове — депутатов гордум и горсоветов. О том, как голосовали первые лица регионов,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

«Впереди у нас 1000-летие. И то, каким будет наш регион и каким мы его оставим после себя, зависит от каждого из нас»,— заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, проголосовав на выборах главы региона Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна «На территории ЦФО воронежская кампания — самая масштабная. Она проходит в особых условиях: это первые масштабные выборы в законодательные и представительные органы с начала специальной военной операции. Активность наших жителей возросла, общество консолидировалось, все наши устремления направлены на скорейшую победу в СВО. Уверен, за это и будут голосовать воронежцы»,— уверен губернатор Воронежской области Александр Гусев Фото: govvrn.ru Судя по фото, в этом году губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил выборы без супруги Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов традиционно проголосовал в Воронежском лесотехническом университете Фото: Telegram-канал депутата Госдумы от Воронежской области Сергея Чижова И. о. мэра Курска Сергей Котляров пришел на избирательный участок с супругой и дочерью (на фото) Фото: Telegram-канал и.о. главы Курска Сергея Котлярова Мэр Воронежа Сергей Петрин принял участие в выборах еще утром 12 сентября Фото: Telegram-канал главы Воронежа Сергея Петрина Зампред правительства Воронежской области Артем Верховцев также отдал свой голос одним из первых Фото: govvrn.ru Мэр Тамбова Максим Косенков в этом году участвует в конкурсе на пост градоначальника, которого выберут депутаты местной гордумы Фото: Telegram-канал главы администрации Тамбова Максима Косенкова Мэр Орла Юрий Парахин в этом году также поборется за кресло главы города, которого выберут депутаты местного горсовета Фото: Telegram-канал главы Орла Юрия Парахина Депутат гордумы Воронежа пятого созыва Александр Сысоев отметил, что с предыдущих выборов его избирательный участок преобразился Фото: Telegram-канал депутата Воронежской городской думы Александра Сысоева Первый вице-губернатор Воронежской области Сергей Трухачев отдал свой голос на участке в Никитинской библиотеке Фото: govvrn.ru Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что выборы в Белгородскую областную думу начались штатно, несмотря на массовые атаки БПЛА. 