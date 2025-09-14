Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Голос первых лиц

Руководители регионов Черноземья пришли на избирательные участки

С 12 по 14 сентября прошли выборы, которые затронули все регионы Черноземья. Самые крупные кампании — досрочные выборы губернаторов Курской и Тамбовской областей, объявленные после возбуждения ряда уголовных дел. В Воронежской и Белгородской областях выбирали депутатов облдумы, в Воронеже, Липецке, Орле и Тамбове — депутатов гордум и горсоветов. О том, как голосовали первые лица регионов,— в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

«Впереди у нас 1000-летие. И то, каким будет наш регион и каким мы его оставим после себя, зависит от каждого из нас»,— заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, проголосовав на выборах главы региона

Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна

«На территории ЦФО воронежская кампания — самая масштабная. Она проходит в особых условиях: это первые масштабные выборы в законодательные и представительные органы с начала специальной военной операции. Активность наших жителей возросла, общество консолидировалось, все наши устремления направлены на скорейшую победу в СВО. Уверен, за это и будут голосовать воронежцы»,— уверен губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: govvrn.ru

Судя по фото, в этом году губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил выборы без супруги

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов традиционно проголосовал в Воронежском лесотехническом университете

Фото: Telegram-канал депутата Госдумы от Воронежской области Сергея Чижова

И. о. мэра Курска Сергей Котляров пришел на избирательный участок с супругой и дочерью (на фото)

Фото: Telegram-канал и.о. главы Курска Сергея Котлярова

Мэр Воронежа Сергей Петрин принял участие в выборах еще утром 12 сентября

Фото: Telegram-канал главы Воронежа Сергея Петрина

Зампред правительства Воронежской области Артем Верховцев также отдал свой голос одним из первых

Фото: govvrn.ru

Мэр Тамбова Максим Косенков в этом году участвует в конкурсе на пост градоначальника, которого выберут депутаты местной гордумы

Фото: Telegram-канал главы администрации Тамбова Максима Косенкова

Мэр Орла Юрий Парахин в этом году также поборется за кресло главы города, которого выберут депутаты местного горсовета

Фото: Telegram-канал главы Орла Юрия Парахина

Депутат гордумы Воронежа пятого созыва Александр Сысоев отметил, что с предыдущих выборов его избирательный участок преобразился

Фото: Telegram-канал депутата Воронежской городской думы Александра Сысоева

Первый вице-губернатор Воронежской области Сергей Трухачев отдал свой голос на участке в Никитинской библиотеке

Фото: govvrn.ru

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что выборы в Белгородскую областную думу начались штатно, несмотря на массовые атаки БПЛА. Позднее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что за выборы ударам ВСУ подверглись три избирательных участка в регионе

Фото: Telegram-канал главы Белгорода Валентина Демидова

Депутат гордумы Воронежа пятого созыва Иван Кандыбин считает, что посещение кандидатами в депутаты избирательных участков — «дело привычное, неизменное для каждых выборов». Он рассказал, что иногда встречается там с коллегами

Фото: Telegram-канал депутата Воронежской городской думы Ивана Кандыбина

