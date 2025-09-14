Ростислав Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми

Временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн, выдвинутый «Единой Россией», лидирует на выборах руководителя региона. По данным ЦИК, после обработки первых 0,5% протоколов он набирает 94,21% голосов.

Сергей Каргинов, депутат Госдумы и кандидат от ЛДПР, получает 1,24% голосов. Александр Касьяненко, выдвинутый партией «Коммунисты России», набирает 0,84%. Татьяна Саладина, представительница партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», получает 0,35%. Кандидат от партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев набирает 2,85%.

Ростислав Гольдштейн был назначен временно исполняющим обязанности главы Коми указом президента Владимира Путина 5 ноября 2024 года. Господин Гольдштейн сменил Владимира Уйбу, который руководил республикой с апреля 2020 года.