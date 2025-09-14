Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ростислав Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми

Временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн, выдвинутый «Единой Россией», лидирует на выборах руководителя региона. По данным ЦИК, после обработки первых 0,5% протоколов он набирает 94,21% голосов.

Сергей Каргинов, депутат Госдумы и кандидат от ЛДПР, получает 1,24% голосов. Александр Касьяненко, выдвинутый партией «Коммунисты России», набирает 0,84%. Татьяна Саладина, представительница партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», получает 0,35%. Кандидат от партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев набирает 2,85%.

Ростислав Гольдштейн был назначен временно исполняющим обязанности главы Коми указом президента Владимира Путина 5 ноября 2024 года. Господин Гольдштейн сменил Владимира Уйбу, который руководил республикой с апреля 2020 года.

Новости компаний Все