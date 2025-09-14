Вениамин Кондратьев побеждает на выборах губернатора Краснодарского края

Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует на выборах с 77,07% голосов, согласно данным ЦИК. Это результаты после обработки первых 0,73% протоколов.

Александр Сафронов из КПРФ набирает 11,27% голосов. Кандидат от ЛДПР Иван Тутушкин получает 6,72%, Денис Хмелевской из партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» — 3,77%.

Вениамин Кондратьев был назначен врио губернатора Краснодарского края в апреле 2015 года по указу президента Владимира Путина. В сентябре того же года он победил на выборах с 83,64% голосов. В 2020 году он был переизбран с результатом 82,97%.