Евгений Первышов лидирует на выборах губернатора Томской области

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, представляющий партию «Единая Россия», лидирует на выборах с 79,91% голосов после обработки 11,56% протоколов, следует из данных ЦИК.

Кандидат от КПРФ Андрей Жидков набирает 7,61% голосов, представитель ЛДПР Олег Морозов — 4,45%. Павел Плотников от «Справедливой России - Патриоты - За правду» — 3,73%, Елена Семилетова из партии «Новые люди» — 3,5%.

Евгений Первышов был назначен врио главы Тамбовской области президентом Владимиром Путиным в ноябре 2024 года. Он сменил Максима Егорова, который досрочно покинул пост. 28 ноября 2024 года Евгений Первышов стал секретарем регионального отделения «Единой России».