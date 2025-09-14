Более 100 человек тушат пожар площадью 20 га в Крыму

В поселке Орджоникидзе в Крыму загорелась сухая растительность. Площадь пожара достигла 20 га. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В тушении участвуют 135 человек с применением 32 единиц техники. В том числе от МЧС задействованы 79 специалистов и 17 единиц техники.

Изначально площадь пожара составляла 6 га, но увеличилась из-за сильного ветра и труднодоступной местности. Из-за этого МЧС решило нарастить группировку. Угрозы населенному пункту нет.