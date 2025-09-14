Кандидаты «Единой России» победили на довыборах в Ярославле и Рыбинске

Выдвиженцы «Единой России» Сергей Петров и Татьяна Шемякина по предварительным данным победили на дополнительных выборах в муниципалитет Ярославля и муниципальный совет Рыбинска. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в избирательной комиссии региона.

За пост депутата в Рыбинске боролись четыре кандидата, в Ярославле — три. Явка на выборах в областном центре составила 8,08%, в Рыбинске — 8,26%.

Сергей Петров возглавляет принадлежащее мэрии АО «Яргортеплоэнерго», Татьяна Шемякина — детский сад № 99. Официальные итоги будут объявлены в понедельник.

Антон Голицын