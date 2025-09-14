Михаил Развожаев побеждает на выборах губернатора Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует на выборах с 83,3% голосов после обработки 3,64% протоколов, следует из данных ЦИК.

Илья Журавлев, кандидат от ЛДПР и заместитель председателя заксобрания Севастополя, занимает второе место с 5,41% голосов. Сергей Круглов, представляющий партию «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», набрал 4,29%. Кандидат от КПРФ Геннадий Кушнир получил 3,73%, а Ирина Салина от партии «Новые люди» — 2,43%.

Михаил Развожаев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя в 2019 году после освобождения от должности Дмитрия Овсянникова. В сентябре 2020 года господин Развожаев занял пост губернатора, набрав 85,72% голосов при явке 48,28%.