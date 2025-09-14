Владислав Шапша лидирует на выборах губернатора Калужской области

Действующий губернатор Калужской области Владислав Шапша, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует на выборах с результатом 88,56% после обработки 0,14% протоколов, следует из данных ЦИК.

Кандидат от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Надежда Ефремова набирает 5,08% голосов, а представитель ЛДПР Степан Опарышев — 2,54%. Иван Родин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» получает 2,12%, а Николай Яшкин от КПРФ — 1,69%.

Владислав Шапша был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области указом президента России Владимира Путина 13 февраля 2020 года, сменив Анатолия Артамонова, который руководил областью почти 20 лет. 13 сентября 2020 года господин Шапша победил на выборах, набрав 71,19% голосов.