Сергей Ситников побеждает на выборах губернатора Костромской области

На выборах в Костромской области действующий губернатор Сергей Ситников, выдвинутый «Единой Россией», набирает 70,59% голосов после обработки первых 0,21% протоколов, следует из данных ЦИК.

Юрий Кудрявцев от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» пока не получил ни одного голоса. Пенсионер Юрий Миндолин от ЛДПР и Николай Цвиль от «Справедливой России» набрали по 11,76%. Секретарь КПРФ Сергей Шпотин также показывает нулевой результат.

Сергей Ситников занимает пост губернатора с 2012 года. В 2015 году президент Владимир Путин назначил его врио главы региона, а в 2015 и 2020 годах господин Ситников побеждал на выборах, набрав 65,62% и 64,65% голосов соответственно.