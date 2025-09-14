Александр Дронов лидирует на выборах губернатора Новгородской области

После обработки 3,06% протоколов на выборах губернатора Новгородской области лидирует врио главы региона Александр Дронов от «Единой России» с 56,98% голосов, следует из данных ЦИК.

Фото: Правительство Новгородской области

Ольга Ефимова из КПРФ набрала 16,66%, Николай Захаров от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» — 5,48%. Алексей Чурсинов из ЛДПР получил 10,86%, а Николай Швабович от «Справедливой России - Патриоты - За правду» — 7,2%.

Александр Дронов с 2020 года был первым заместителем губернатора Новгородской области. С 7 февраля 2025 года он исполнял обязанности губернатора после назначения Андрея Никитина заместителем главы Минтранса. 5 марта 2025 года президент Владимир Путин назначил господина Дронова временно исполняющим обязанности губернатора.