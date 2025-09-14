Александр Цыбульский побеждает на выборах губернатора Архангельской области

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует на выборах с 65,63% голосов. Эти данные получены после обработки 20,43% протоколов, следует из данных ЦИК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Алексей Буглак набирает 4,04% голосов. Роман Лябихов от КПРФ получает 5,54%. Наталья Сорокина от партии «Зеленая альтернатива» набирает 3,74%. Мария Харченко от ЛДПР — 10,78%, а Олег Черненко от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» — 8,26%.

Александр Цыбульский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области 1 апреля 2020 года, сменив Игоря Орлова. 13 сентября 2020 года он был избран губернатором, набрав 69,63% голосов.