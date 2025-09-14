Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Евгений Первышов лидирует на выборах главы Тамбовской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует на выборах с 71,65% голосов по итогам обработки 0,24% протоколов. Это следует из данных ЦИК.

Евгений Первышов руководит Тамбовской областью как врио губернатора с 4 ноября 2024 года

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

На втором месте, согласно предварительным итогам, кандидат от КПРФ Андрей Жидков с 7,62% голосов. Третьим пока идет Елена Семилетова от «Новых людей», набирающая 7,01%. У Олега Морозова (ЛДПР) и Павла Плотникова («Справедливая Россия — За правду») по 6,4% и 3,35%.

По состоянию на 18 часов 14 сентября явка избирателей Тамбовской области на досрочных выборах главы региона составила 52,54 %. Проголосовало 409 098 человек из 777 929 зарегистрированных. Выборы шли с 12 сентября.

Сергей Толмачев