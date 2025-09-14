Хинштейн лидирует на выборах губернатора Курской области

Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области и кандидат от партии «Единая Россия», лидирует на выборах, набирая 85,78% голосов после обработки 10,49% протоколов, следует из данных ЦИК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С большим отрывом от него следуют другие кандидаты. Геннадий Баев от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» набирает 2,77% голосов. Кандидат от КПРФ Алексей Бобовников получает 5,56%, а представитель ЛДПР Алексей Томанов — 5,13%.

5 декабря 2024 года президент России Владимир Путин назначил Александра Хинштейна временным главой Курской области после отставки Алексея Смирнова. До этого господин Хинштейн возглавлял комитет Госдумы по информационной политике.