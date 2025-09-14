Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Хинштейн лидирует на выборах губернатора Курской области

Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области и кандидат от партии «Единая Россия», лидирует на выборах, набирая 85,78% голосов после обработки 10,49% протоколов, следует из данных ЦИК.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С большим отрывом от него следуют другие кандидаты. Геннадий Баев от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» набирает 2,77% голосов. Кандидат от КПРФ Алексей Бобовников получает 5,56%, а представитель ЛДПР Алексей Томанов — 5,13%.

5 декабря 2024 года президент России Владимир Путин назначил Александра Хинштейна временным главой Курской области после отставки Алексея Смирнова. До этого господин Хинштейн возглавлял комитет Госдумы по информационной политике.

Новости компаний Все