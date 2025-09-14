Владимир Солодов побеждает на выборах губернатора Камчатки с 63,2% голосов

Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует на выборах с 63,2% голосов после обработки 97,31% протоколов, следует из данных ЦИК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Депутат Госдумы от ЛДПР Василина Кулиева получила 13,66% голосов, а Роман Литвинов от КПРФ — 13,05%. Дмитрий Тюрин из «Коммунистов России» набрал 5,21%.

Владимир Солодов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатки 3 апреля 2020 года указом президента Владимира Путина, сменив Владимира Илюхина. 13 сентября 2020 года, баллотируясь как самовыдвиженец, он был избран губернатором, набрав 80,51% голосов.