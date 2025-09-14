Олег Николаев лидирует на выборах с 79,7% голоса после обработки 4,5% бюллетеней

Олег Николаев лидирует на выборах главы Чувашии с 79,7% голосов после обработки 4,5% бюллетеней. Соответствующие данные отображены на онлайн-табло ЦИК России.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Константин Степанов от партии ЛДПР сейчас находится на втором месте с 7,14% голосов, Владимир Ильин от Партии пенсионеров набирает 4,91% голосов, Максим Морозов от партии «Новые люди» — 4,67%, а Владимир Савинов от «Зеленых» — 1,58%.

Явка избирателей на выборах главы республики по состоянию на 18:00 сегодняшнего дня составила 55,21%, более 501 тыс. человек. В дистанционном электронном голосовании приняли участие 92,73% от заявленных участников, сообщает ЦИК республики.

Влас Северин