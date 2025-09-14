Минниханов побеждает на выборах главы Татарстана

На выборах главы Татарстана Рустам Минниханов, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует с 91,10% голосов, согласно данным ЦИК. Это результат обработки первых 0,11% протоколов.

Кандидат от КПРФ Хафиз Миргалимов набирает 4,38% голосов. Виталий Смирнов, представляющий «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость», получил 1,78%. Руслан Юсупов от ЛДПР набрал 2,67%.

Рустам Минниханов занимает пост президента Татарстана с 2010 года. В 2015 году его назначили временно исполняющим обязанности руководителя региона. На выборах 13 сентября 2015 года он одержал победу с 94,40% голосов. В 2020 году он снова победил, набрав 83,27%.