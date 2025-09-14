Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Олег Николаев лидирует на выборах главы Чувашии

Действующий глава Чувашии, самовыдвиженец Олег Николаев набирает на выборах в регионе 84,81% голосов по итогам обработки первых 0,32% протоколов, следует из данных ЦИК.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Ильин набирает 3,18% голосов, а представитель партии «Новые люди» Максим Морозов — 2,83%. Кандидат от партии «Зеленые» Владимир Савинов получает 1,77%, а Константин Степанов от ЛДПР — 4,24%.

Олег Николаев был назначен временно исполняющим обязанности главы Чувашии 29 января 2020 года указом президента Владимира Путина. 13 сентября 2020 года господин Николаев победил на выборах с результатом 75,61% голосов.

