МВД пресекло попытку оппозиции сорвать выборы в России из-за рубежа

Оппозиция пыталась сорвать выборы в России из-за рубежа, сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Ленар Габдрахманов. По его словам, попытка была пресечена.

Оппозиционные силы призывали сторонников приходить на избирательные участки одновременно в 12:00, чтобы создавать очереди на входе и около урн. Планировали снимать это на видео и выкладывать в интернет с комментариями о неспособности властей организовать выборы. «Благодаря профилактической работе все призывы остались без реализации»,— сказал господин Габдрахманов (цитата по ТАСС).

Выборы проходят по всей России с 12 по 14 сентября. В дистанционном электронном голосовании приняли участие более 1,5 млн человек.