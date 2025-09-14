Сергей Есенин, Леша Свик и Спартак Глушков

В Ярославле в период с 15 по 21 сентября пройдут концерты, посвященные творчеству Сергея Есенина и Вениамина Баснера, выступят современные исполнители Леша Свик и Рем Дигга, состоится международный кинофестиваль. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проект группы Лайф «Мой Есенин» Фото: Проект группы Лайф «Мой Есенин»

Концерты

С 12 по 16 сентября в Ярославской области состоится XV международный молодежный кинофестиваль «Свет миру», на который приедут около 30 авторов фильмов и членов жюри, в том числе представители Ирана, Египта, Македонии, Казахстана, Белоруссии. В областной столице состоится закрытие фестиваля. В концерт-холле «Кино» будет представлено восемь короткометражных картин, мероприятие запланировано с 18 до 20 часов. С программой в других городах региона можно познакомиться по ссылке.

В год празднования 80-летия победы и к 100-летию Вениамина Баснера 18 сентября в 18:30 Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр и Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» исполнят Симфонию № 2 В. Баснера «Блокада» для симфонического оркестра, хора и солиста. Также прозвучит музыка из кинофильмов и песни Вениамина Баснера. Дирижер заслуженный артист России Анатолий Оселков. Стоимость билетов на концерт в филармонию — от 500 руб.

19 сентября в 20:00 в баре «Руки Вверх!» выступит рэпер Леша Свик. Среди самых узнаваемых релизов — «Малиновый свет», «Плакала», «Я хочу танцевать», «Не вспоминай» с NILETTO и Олегом Майами. Стоимость билетов — от 2,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проект группы Лайф «Мой Есенин» Фото: Проект группы Лайф «Мой Есенин»

20 сентября в 19:00 в ДК Добрынина состоится концерт, на котором прозвучат стихи поэта Сергея Есенина в жанрах популярной эстрадной музыки, рока, фольклора, фанка. В программу вошли избранные композиции, среди которых «Шаганэ», «Заметался пожар», «Руки милой», «Дай, Джим, на счастье лапу мне», «Дорогая сядем рядом» и «Кто я, что я». В оригинальных аранжировках они будут переплетаться с театральными сценами, оживляющими фрагменты жизни поэта. Стоимость билетов — от 700 руб.

21 сентября в баре «Руки Вверх!» в 19:00 выступит рэп-исполнитель Рем Дигга. Среди последних его известных песен — «Тюльпан», «На Юг». Стоимость билетов — от 2 тыс. руб.

Спектакли

19 сентября в 19:00 в Ярославском Доме актера состоится спектакль «Мертвые души». Режиссер усаживает главного героя, афериста Чичикова, в бричку, и его стремительное путешествие по просторам России превращается в настоящее дорожное приключение. На его пути встречаются самые разные попутчики, и каждый из них готов открыть свою душу. В спектакле заняты всего три актера: Петр Круговихин, Илья Богатырев и Сергей Рядовкин. Стоимость билетов — от 600 руб.

Выставки и встречи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославском художественном музее открылась выставка работ Василия Сурикова, Петра и Михаила Кончаловских из коллекции Русского музея. Среди них такие картины как «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы в 1799 году», «А. Н. Толстой у меня в гостях» и другие. Выставка работает в сентябре с 10:00 до 20:00, почти каждый день проводятся сборные экскурсии. Стоимость входного билета — 500 руб.

В центре современного искусства «Дом муз» начала работу выставка «Застывшая музыка сцены». На ней представлены костюмы и декорации спектаклей созданного Юрием Ваксманом Ярославского камерного театра, в том числе постановки «Интервью», с которой театр начал свой творческий путь. В 2022 году по мотивам этой пьесы был снят фильм «Портной из Бруклина». На выставке представлены и экспонаты, связанные с этой картиной.

В музее истории города Ярославля открылась выставка работ художника Спартака Глушкова, а также его личных вещей и уникальных фотографий. Представлены авторские гравюры, изображающие здания, улицы и жителей Ярославля, экслибрисы, выполненные для владельцев книжных собраний, инвентарь художника и фотографии из его мастерской. Стоимость билетов — 50-100 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спартак Глушков

Фото: Музей истории города Ярославля Спартак Глушков

Фото: Музей истории города Ярославля

Кино

В кинотеатрах вышла новая комедия «Беги». Главные роли исполнили Михаил Пореченков и Никита Кологривый. «Вор-медвежатник Саша проникает в дом, где становится свидетелем преступления: хозяин дома Чернов убил свою жену. Чернов начинает преследовать сбежавшего свидетеля. А Саше тем временем надо успеть приехать на утренник к сыну, ведь от этого зависит будущее его брака, который он всеми силами пытается спасти»,— сказано в описании. Режиссер — Роман Артемьев.

Мы помним

20 сентября в Ярославле состоятся памятные вечера, посвященные воспоминаниям об известных современниках, ушедших из жизни. Вечер памяти Альбины Хрипковой и Елены Лумми, солистки филармонии и преподавателя фортепиано детской школы искусств им. Собинова, погибших в ДТП, состоится в 18:00 филармонии. В программе примут участие филармоническая хоровая капелла «Ярославия», лауреаты международных и всероссийских конкурсов Александр Хрипков, Александр Зиятов, Алена Апушкина, Даниил Башкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Пускепалис

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Пускепалис

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В 14:00 в Доме актера пройдет вечер памяти, посвященный артисту, режиссеру Сергею Пускепалису. В программе показ фильма «Как я провел этим летом», где Сергей Пускепалис сыграл главную роль. «Это будет не просто показ, а искренняя встреча друзей и коллег, которые поделятся своими воспоминаниями о Сергее Пускепалисе»,— поясняют в Доме актера.

Подготовила Алла Чижова