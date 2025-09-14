Евгений Солнцев лидирует на выборах губернатора Оренбургской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует на выборах с 84,20% голосов после обработки 10,36% протоколов, следует из данных ЦИК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото Telegram-канал Евгений Солнцев Фото: Фото Telegram-канал Евгений Солнцев

Кандидат от КПРФ Денис Батурин набирает 5,30% голосов. Рамиль Гафаров от партии «Коммунисты России» получает 3,22%, а Оксана Набатчикова от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» — 3,02%. Карина Салихова от партии «Новые люди» получает 2,49%.

26 марта 2025 года по указу президента России Владимира Путина Евгений Солнцев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области, сменив Дениса Паслера, который стал временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. До этого Евгений Солнцев работал в правительстве Донецкой народной республики, с 2023 года занимая должность председателя правительства ДНР.