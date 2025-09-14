Кобзев набирает 60% голосов на выборах губернатора Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выдвинутый партией «Единая Россия», лидирует на выборах с 60,23% голосов. Эти данные поступили после обработки 50,18% протоколов, согласно онлайн-табло Центризбиркома.

Кандидат от ЛДПР Виктор Галицков набирает 6,02%, а Лариса Егорова от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» — 8,48%. Экс-губернатор и кандидат от КПРФ Сергей Левченко получает 22,76% голосов.

Игорь Кобзев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области в декабре 2019 года указом президента Владимира Путина. 13 сентября 2020 года Кобзев был избран губернатором, получив 60,79% голосов.