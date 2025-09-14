Единороссы набирают более половины голосов на выборах новосибирского заксобрания

В Новосибирской области на выборах в законодательное собрание региона обработано 23,78% протоколов участковых избирательных комиссий. Данные приведены в информационном центре Центризбиркома.

При голосовании по партийным спискам «Единая Россия» идет на первом месте с 53,38% голосов. КПРФ набирает 10,81%, ЛДПР — 9,23%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 8,04%, «Новые люди» — 7,43%, Партия пенсионеров — 6,49%. У «Зеленых» и «Родины» в сумме около 1,6%.

По партспискам в заксобрание Новосибирской области избираются 38 депутатов из 76. Еще 38 — в одномандатных округах.

Валерий Лавский