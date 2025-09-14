«Ак Барс» проиграл «Металлургу» со счетом 3:6 на домашней арене

В Казани «Ак Барс» проиграл «Металлургу» со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

За «Ак Барс» голы забили Дмитрий Яшкин, Илья Карпухин и Кирилл Семенов. У «Металлурга» отличились Дерек Барак и Дмитрий Силантьев, которые забили по два гола, а также Роман Канцеров и Никита Михайлис. Вратарь казанской команды Михаил Бердин был заменен после пяти пропущенных шайб.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 17 сентября дома против «Нефтехимика». Начало игры в 19:30 по московскому времени.

Влас Северин